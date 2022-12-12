Луганск, 12 декабря, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Врачи из западных регионов Украины приехали в зону спецоперации к киевским боевикам, которые несут большие потери. Об этом СМИ сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Globallookpress.com Вооруженные силы Луганской Народной Республики

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По словам Марочко, разведка доложила, что в районах населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Артёмовск наблюдается прибытие большого количество врачей с Западной Украины.

«Данная переброска медиков в зону боевых действий является вынужденной мерой из-за огромных потерь, которые несут ВСУ в Донбассе», — пояснил офицер.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько человек прибыли в Донецкую Народную Республику за органами погибших киевских боевиков.