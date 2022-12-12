Вашингтон, 12 декабря, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Мировая финансовая система может измениться в результате событий, происходящих на Западе на фоне конфликта России и Украины. РФ и США фактически вступили в «титаническую битву» за будущее мировой финансовой системы, высказал мнение обозреватель 19FortyFive Роберт Фарли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

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Он назвал факторами, указывающими на это, санкции, введённые западными странами в отношении России, и ответные действия Москвы. Важными моментами в этом противостоянии стало использование РФ замороженных активов для выплаты процентов по госдолгу и недопущения дефолта, а также переход к оплате за энергоносители рублями, отметил журналист.

Следующим этапом стал потолок цен на российскую нефть. В Москве уже заявили, что не пойдут на уступки в этом вопросе, даже если будут вынуждены урезать объёмы добычи. Из этого следует, что Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы, сделал вывод Роберт Фарли.

Как сообщало ИИА REGNUM, ведённый потолок цен на российскую нефть оказалось легко применить в теории, но невозможно на практике, так как рынки не поддаются контролю. Данное эмбарго остаётся незамеченным, заявил 12 декабря старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной), основатель и глава Cyprus Natural Hydrocarbons Company Чарльз Эллинас.