Вашингтон, 12 декабря, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В матче НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен», который завершился в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» со счетом 4:1, российский форвард Александр Овечкин стал ещё ближе к результату лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки.

dbking Александр Овечкин

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С подачи Дмитрия Орлова Овечкин забросил шайбу в пустые ворота в конце матча. Таким образом, на счету российского форварда 17 голов за сезон и 797 за всё время игры в НХЛ.

Лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги пока является канадец Уэйн Гретцки, который забросил 892 шайбы. Овечкину до его результата осталось 97 голов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский форвард Александр Овечкин на матче НХЛ в Филадельфии дважды отправил шайбу в пустые ворота. Это его 50-й и 51-й голы, забитые таким образом.