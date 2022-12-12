Канберра, 12 декабря, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Закон о потолке цен на уголь и газ рассмотрят депутаты в Австралии. Предполагается, что ограничения будут установлены только внутри страны и не коснутся экспорта и поставок энергоносителей, заявил премьер-министр Энтони Альбанезе.

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Рассмотрение соответствующего законопроекта запланировано на 15 декабря. Документом предлагается продавать 25,5 кубометра (гигаджоуль) газа по цене не выше 12 австралийских долларов ($8,15), тонну угля — не дороже 125 австралийских долларов ($84,9). Для одобрения этих ограничений находящиеся на каникулах депутаты соберутся на внеочередное заседание.

Этих мер планируется придерживаться в течение года. Энтони Альбанезе заверил, что «это никак не повлияет на газ и уголь, которые экспортируются, ни на объемы постановок, ни на их стоимость», зато позволит снизить стоимость электроэнергии для населения на 56%.

Также, как ожидается, будут законодательно утверждены субсидии на оплату энергоносителей для потребителей, которые нуждаются в них в связи с социальным положением. Их предусмотрят для пенсионеров и тех, кто получает пособие по безработице.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Австралия присоединилась к ограничениям цен на нефть из России. Потолок цен «направлен на поддержание надежных поставок нефти на мировой рынок при одновременном сокращении доходов, которые Россия получает от нефти».