Веллингтон, 12 декабря, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 чиновников Ирана, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и Силами правопорядка Исламской Республики Иран. Такие меры обусловлены подавлением протестов в стране. Об этом сделали заявление 12 декабря премьер-министр страны Джасинда Ардерн и глава МИД Нанайи Махуты.

Tākuta, Edward Hyde Флаг Новой Зеландии

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Поясняется, что решение о введении ограничительных мер связано с продолжающимся подавлением правящим режимом протестов, вызванных смертью Махсы Амини.

Ограничения были введены в качестве реакции новозеландского правительства на «нарушения прав человека в Иране и нарушения права граждан на мирный протест».

Как сообщало ИА REGNUM, в иранском городе Секкезе (провинция Курдистан) 26 октября прошли массовые демонстрации, посвящённые погибшей 40 дней назад во время посещения Тегерана Махсы Амини.