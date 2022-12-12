Горловка, ДНР, 12 декабря, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Украинские боевики не прекращают прицельный огонь по Горловке Донецкой Народной Республики. В результате обстрела повреждены несколько домов. Пострадавших нет, сообщил в своём телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

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«Украинские неонацисты ведут прицельный огонь по горловскому поселку шахты имени Гагарина. Вследствие обстрела Никитовского района Горловки с позиций ВСУ повреждён дом — прямое попадание вражеского снаряда в кровлю», — написал Приходько.

Также повреждения получило здание школы №48.

Уточняется, что укронацисты ночью дважды за полчаса обстреляли из ствольной артиллерии Горловку. В результате ударов по поселку Зайцево (Никитовский район Горловки) также повреждены жилые дома

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли 11 декабря Донецк, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку, Новоселовку и Яковлевку.