Минск, 12 декабря, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Штурмовать укреплённые районы учатся военнослужащие России. Тренировки проходят на полигонах Белоруссии, сообщила 12 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

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Бойцов обучают блокировке врага в пределах населённого пункта. Военнослужащие тренируются проводить бои на улицах, объединившись в небольшие группы. По словам командира роты с позывным «Ростов», самыми сложными атаки в таких условиях являются для мотострелковых подразделений.

«Сейчас с военнослужащими моей роты выполняли «бой в городе». Упражнение заключается в том, что боевые машины пехоты под прикрытием танковых подразделений выдвигаются в город под дымовыми завесами. После чего личный состав спешивают в безопасном рубеже. Потом отрабатывают танки, организовывают огневое подавление противника», — рассказал командир.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ показало работу тактического ракетного комплекса «Искандер». От получения приказа до выполнение залпа у военнослужащих ракетного подразделения Западного военного округа уходит несколько минут.