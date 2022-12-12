Минобороны России рассказало о боевой подготовке военных РФ в Белоруссии
Минобороны РФ: российские военные отрабатывают «бой в городе» на полигонах Белоруссии
Минск, 12 декабря, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Штурмовать укреплённые районы учатся военнослужащие России. Тренировки проходят на полигонах Белоруссии, сообщила 12 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Бойцов обучают блокировке врага в пределах населённого пункта. Военнослужащие тренируются проводить бои на улицах, объединившись в небольшие группы. По словам командира роты с позывным «Ростов», самыми сложными атаки в таких условиях являются для мотострелковых подразделений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ показало работу тактического ракетного комплекса «Искандер». От получения приказа до выполнение залпа у военнослужащих ракетного подразделения Западного военного округа уходит несколько минут.