Никосия, 12 декабря, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Введённый потолок цен на российскую нефть оказалось легко применить в теории, но невозможно на практике, так как рынки не поддаются контролю. Данное эмбарго остаётся незамеченным, уверен старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной), основатель и глава Cyprus Natural Hydrocarbons Company Чарльз Эллинас, авторскую статью которого опубликовала газета Cyprus Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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По мнению эксперта Запад столкнулся с серьёзным препятствием при реализации эмбарго на практике и конечной цели — нанесения ущерба России — не достиг.

Нефть из России экспортируется в Индию, Китай и другие азиатские страны по цене 50-55 долларов США за баррель. Введённый потолок на этой цене никак не отразится, по мнению эксперта, и он приближен к рыночной стоимости. При этом стоимость добычи нефти в России оценивается в 30-40 долларов за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с введением ценовых ограничений на российскую нефть развивается в соответствии с ожиданиями министерства финансов США. Об этом заявила в интервью телеканалу CBS руководитель ведомства Джанет Йеллен.