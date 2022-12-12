Белград, 12 декабря, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич выступил с очередным обращением к жителям Косово и Метохии. Он призвал не допускать эскалации в регионе. С таким заявлением глава Сербии выступил на экстренном заседании Совета национальной безопасности в воскресенье, 11 декабря.

Georgia National Guard KFOR. Косово

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По словам Вучича, жителям нужно избегать конфликтов с представителями миссии ЕС по верховенству закона и контингента НАТО KFOR.

В эфире Радио и телевидения Сербии он заявил, что на заседании Совбеза обсуждались планы действий, направленные на «сохранение мира и успокоение ситуации, как для албанцев, так и для сербов».

Как сообщало ИА REGNUM, «ошеломляющим уровнем абсурда» премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая критиковала ранее Белграда.