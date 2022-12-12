Дублин, 12 декабря, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Отношение жителей ирландского города Каслбар к многочисленным беженцам с Украины изменилось, констатировала его жительница Лили Лузан, которая координировала оказание им помощи. Она заявила о проявлении напряжения со стороны местных жителей и настороженном отношении к украинцам, сообщило издание Globe and Mail.

Флаг Ирландии

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Каслбар — курортный город, но сейчас в его гостиницах почти все места заняты беженцами с Украины.

«Начинает проявляться напряжение. Многие жители Каслбара, население которого составляет 12 тысяч человек, стали настороженно относиться к растущему числу беженцев в городе», — говорится в статье.

По словам Лили Лузан, когда помощь беженцам только начинали оказывать, местные жители делали это активно и с радостью. Теперь же волонтёров почти не осталось, а отчисления на поддержку украинцев почти сошли на нет. Активистка считает, что люди не были подготовлены к наплыву беженцев правительством страны, но обвинения в миграционном кризисе поступают в её адрес.

«Я сказала правительству: «Если у вас нет плана, люди здесь будут бросать в меня камни». И это то, что происходит», — отметила Лили Лузан.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Украины, вынужденно покинувшие страну, подняли бунт и выразили сильный протест в связи с планами хорватских властей выселить их из отеля. Беженцев не устроило намерение переселить их в гостиницу в другом городе.