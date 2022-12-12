Москва, 12 декабря, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева напомнила, что, согласно последним исследованиям, выявлены полезные свойства кофе для здоровых людей, а также при некоторых заболеваниях. При этом есть категории людей, которым нельзя употреблять этот напиток или необходимо ограничивать, сообщает «Прайм».

Фёдор Сычков. Утренний кофе. 1906

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Табу на кофе касается детей, беременных и кормящих женщин. Детям не разрешается пить кофе до 12 лет (не более 1 чашки в день). Взрослым здоровым людям показано 2—3 чашки кофе.

Отмечается, что кофе в большом количестве может снизить всасывание железа в кишечнике у рожениц и привести к анемии у ребёнка, находящегося на грудном вскармливании. Также врач считает, что употребление большого количества кофеина вызывает беспокойство и нарушение сна у младенцев, находящихся на грудном вскармливании.

Кофе может быть вредным и людям с повышенным артериальным давлением.

«В случае сердечно-сосудистых заболеваний работает правило «доза-эффект», то есть чем больше доза кофеина, тем выше риск, и наоборот», — говорит врач.

Чрезмерное употребление кофе (более 4-5 чашек в день) может повысить риск остеопороза, особенно у людей старше 50 лет.

Выпитая чашка кофе нарушает всасывание некоторых лекарств, в частности тироксина и некоторых препаратов для лечения сахарного диабета, остеопороза.

«Пациентов, принимающих эти лекарства, врач должен предупредить о времени ограничения приема кофе (обычно это 40—60 минут после выпитой таблетки), иначе лечение может оказаться не эффективным», — объяснила Михалева.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на кофе на мировом рынке снижаются с 10-летних максимумов, которые наблюдались в начале 2022 года.