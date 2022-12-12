Токио, 12 декабря, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В Японии яростно раскритиковали премьер-министра страны Фумио Кисиду за его решение потратить свыше 40 трлн иен (более 290 млрд долларов) на повышение обороноспособности государства. Эти действия читатели японского издания NHK назвали войной против народа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

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Глава правительства Японии ранее уверял жителей страны в том, что они вкладываются в будущее человечества, фактически оплачивая расходы на оборону страны и внося повышенные налоги. Читатели японской газеты заявили Фумио Кисиде, что не вдохновились его логикой и ему «будет очень трудно убедить японский народ в этой своей чуши». Люди предложили премьер-министру первому начать платить повышенные налоги на оборону.

«Кисида! Если хочешь выполнить свой долг перед будущими поколениями, то думай о мире, а не о войне! Думай о мире без войн!» — предложил пользователь takeagacky.

Главу правительства Японии также назвали «бессовестным лжецом», а его заявление — «объявлением войны собственному народу».

Как сообщало ИА REGNUM, оснастить американскими радарами Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) комплексы противоракетной обороны Patriot PAC-3 собирается правительство Японии. Цель модернизации — сделать возможным перехват гиперзвуковых и меняющих траекторию ракет.