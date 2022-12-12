Вашингтон, 12 декабря, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Глава Минфина США Джанет Йеллен спрогнозировала риск рецессии в американской экономике в 2023 году, хотя страна быстро восстанавливается после ковидного кризиса. Об этом передаёт СBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

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Отмечается, что в октябре инфляция в США составила 7,7%.

«Существует риск рецессии, но это определенным образом не является, на мой взгляд, обязательным условием снижения инфляции», — ответила Йеллен на вопрос о перспективах, добавив, что это произойдёт, если не будет «неожиданных шоков».

Как сообщало ИА REGNUM, США хотят истощить запасы валюты в России и спровоцировать дефолт российской экономики. Об этом 9 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».