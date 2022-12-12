Вашингтон, 12 декабря, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Ситуация с введением ценовых ограничений на российскую нефть развивается в соответствии с ожиданиями министерства финансов США. Об этом заявила в интервью телеканалу CBS руководитель ведомства Джанет Йеллен.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Она назвала одной из целей введения этих мер ограничение прибыли России от продажи нефти. При этом в США хотят, чтобы топливо из РФ продолжало поступать на рынок.

«Это новая политика, потолок цен заработал только в начале недели. Но я бы сказала, что пока всё идёт нормально», — отметила Джанет Йеллен.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов отмечал, что потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами, неспособен оказать разрушающего воздействия на доходы российского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер уверена, что у России останется стимул для продолжения поставок энергоносителей при установлении потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель.