Вашингтон, 12 декабря, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В США прослуживший 20 лет в ВМС, в том числе в шестой команде «Морских котиков», Крис Бек сожалеет о том, что стал трансгендером. Бывший спецназовец признался, что смена пола сломала его жизнь, и призвал американцев «проснуться», написал New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Крис Бек сменил пол 10 лет назад.

«Всё, что вы видите на CNN с моим лицом, даже не верьте ни единому слову. Всё, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это с собой, но мне помогли», — сказал бывший спецназовец.

При этом он подчеркнул, что осознаёт всю ответственность и берёт её на себя. Бек заявил, что его использовали. Он сообщил, что в США процветает гендерная индустрия, которая зарабатывает миллиарды долларов.

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