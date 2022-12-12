Золоторудные недра России: разыграны два участка в Сибири
На Алтае прошли торги по двум золоторудным участкам
Барнаул, 12 декабря, 2022, 06:54 — ИА Регнум. На Алтае подвели итоги одного из двух аукционов на право разведки и добычи золота. Победителем тендера на участок недр «Россыпь р. Светлая (левый приток р. Баранча)» стала компания из Барнаула, в которой год назад сменился собственник, — ООО «Европейско-азиатская горнорудная компания». Она же приняла участие во втором аналогичном тендере, но его итоги пока не обнародованы, передаёт ИА REGNUM.
Право разработки недр на р. Светлая компания получила за 1 616 400 рублей при стартовой цене 1,347 млн рублей. Ранее сообщалось, что здесь есть запасы 11 кг россыпного золота категории C1 и 16 кг — категории С2.
Справка: ООО «Европейско-азиатская горнорудная компания» учреждено в 2018 году. С августа 2021 года собственником является Юрий Михайлов. Он же владеет двумя компаниями в этой же отрасли, прописанными в Новосибирске и Горно-Алтайске. Выручка компании за 2021 год составила 297 млн рублей, чистая прибыль — 29,6 млн рублей.
Итоги второго тендера на разработку участка недр в районе реки Быстрая пока не подведены.
Вторым участником обоих тендеров было ООО «Ресурс», созданное в 2017 году и прописанное в Новосибирске. При этом основной вид деятельности этой компании — деятельность автомобильного грузового транспорта.
Напомним, торги проходили по инициативе Сибнедр.