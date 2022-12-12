Барнаул, 12 декабря, 2022, 06:54 — ИА Регнум. На Алтае подвели итоги одного из двух аукционов на право разведки и добычи золота. Победителем тендера на участок недр «Россыпь р. Светлая (левый приток р. Баранча)» стала компания из Барнаула, в которой год назад сменился собственник, — ООО «Европейско-азиатская горнорудная компания». Она же приняла участие во втором аналогичном тендере, но его итоги пока не обнародованы, передаёт ИА REGNUM.

James St. Johnм Золото

Право разработки недр на р. Светлая компания получила за 1 616 400 рублей при стартовой цене 1,347 млн рублей. Ранее сообщалось, что здесь есть запасы 11 кг россыпного золота категории C1 и 16 кг — категории С2.

Итоги второго тендера на разработку участка недр в районе реки Быстрая пока не подведены.

Вторым участником обоих тендеров было ООО «Ресурс», созданное в 2017 году и прописанное в Новосибирске. При этом основной вид деятельности этой компании — деятельность автомобильного грузового транспорта.

Напомним, торги проходили по инициативе Сибнедр.