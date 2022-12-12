Якутск, 12 декабря, 2022, 04:50 — ИА Регнум. В двух населённых пунктах Якутии зафиксирована температура воздуха ниже 57 градусов Цельсия. В селе Оймякон, которое называют полюсом холода, столбик термометра опустился до — 60, в Усть-Нере до — 57, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря в ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Фото со страницы Леонида Гунина в Facebook Мороз

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От — 45 до — 47 градусов мороза в Чурапче, Нюрбе, Вилюйске, Батамае, Дорожном, Зырянке, Ытык-Кюеле, Крест-Хальджае и Бердигестяхе. В Якутске до — 41.

В Оймяконе объявлены актированные дни, но продолжают работать детские сады. Школьники столицы Якутии отправились на занятия — там уроки отменяют при температуре воздуха 45—47 градусов ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Усть-Алданском районе Якутии для части школьников объявили актированный день. Причиной стало понижение температуры воздуха до — 47 градусов.