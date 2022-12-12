Москва, 12 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Завод, работающий в сфере разработки и производства средств и систем радиосвязи с 1955 года, — ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» — получил финансовые претензии от Минобороны России на сумму почти 100 млн рублей. В арбитраж Москвы поступил соответствующий иск, который ещё к производству не принят и дата слушаний не утверждена, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

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Исковое заявление зарегистрировано в базе суда 9 декабря 2022 года. Сумма заявленного иска — 98 547 328,06 рубля. Детали ещё не сообщались. Известно, что для Минобороны РФ предприятие производит разные виды радиостанций.

Напомним, также Минобороны России пытается взыскать почти 0,5 млрд рублей неустойки с АО «Восточная верфь» из Владивостока. Дело будет слушаться в феврале 2023 года.