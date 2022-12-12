Москва, 12 декабря, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов после победы в гонке ответил своему коллеге по спорту Сергею Устюгову, который ранее назвал «мешками» членов сборной РФ по лыжным гонкам.

(сс)Granada Александр Большунов

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«Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Всё отлично. Гонка прошла здорово», — сказал Александр Большунов изданию «Чемпионат».

Он отметил, что Устюгов проходит подготовку в региональной команде и получает зарплату. Разницы в том, в сборной или региональной команде, тренироваться — нет.

Большунов заверил, что не позволил бы себе высказываться так, как это сделал Сергей. Ранее тот заявил, что если, будучи в региональной команде, обыграет тех, кто тренируется в сборной, то сам сможет назвать их мешками. И после этого Сергей Устюгов выиграл в соревновании у сборной России. Но во время следующего старта он оказался на седьмом месте, а победу одержал Александр Большунов.

Спортсмен выразил сожаление, что Устюгов проявил такую реакцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года российские спортсмены Александр Большунов, Сергей Устюгов и Артем Мальцев заняли весь пьедестал гонки преследования на дистанции 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).