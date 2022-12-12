Токио, 12 декабря, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Правительство Японии обозначило основные источники наращивания расходов на оборонные нужды — повышение корпоративного налога и акцизов на табак. О планах властей сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Читайте также: Японские власти ищут средства на увеличение расходов на оборону

Повышение будет постепенным и планируется лишь с 2024 года. На данный момент налоги составляют 23,2% и 61,7% соответственно.

Предполагается, что из налогов будет выделена часть средств и на восстановление после землетрясения и цунами в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия экспертов, консультирующая премьер-министра Японии Фумио Кисиду по вопросам планируемого повышения расходов на оборону, рекомендовала возложить финансовое бремя на всю страну и предостерегла от использования государственных облигаций для финансирования этих мер.