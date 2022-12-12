Вашингтон, 12 декабря, 2022, 04:23 — ИА Регнум. В телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который состоялся 12 декабря, президент США Джо Байден заявил о приоритетном для США направлении на Украине. Сообщение об этом опубликовал Белый дом.

(сс) The White House Джо Байден

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Байден отметил, что приоритетом для Вашингтона является укрепление ПВО Украины.

Зеленский ранее в своём телеграм-канале также рассказал о телефонном разговоре с президентом США. Он выразил Байдену благодарность за всестороннюю поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Зеленский в своём ночном телефонном разговоре 12 декабря с президентом США Джо Байденом скоординировал позиции страны перед саммитом G7.