Москва, 12 декабря, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Судостроительная компания «Восточная верфь» из Владивостока, которая находится в сложной ситуации, через встречный иск пытается отбиться от финансовых претензий Минобороны РФ на сумму почти 0,5 млрд рублей. В арбитраж Москвы поступил встречный иск АО «Восточная верфь», в котором оно пытается признать «недействительной (ничтожной) сделкой» договор, лёгший в основу претензий министерства. Заявление судья рассмотрит 16 февраля 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

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Изначально иск был инициирован министерством, которое потребовало взыскать с АО «Восточная верфь» более 494,163 млн рублей неустойки.

Напомним, на сегодня верфь, которая строит суда как для военных структур, так и для гражданского флота, проходит фигурантом по банкротному делу. Оно было инициировано самим должником. На сегодня в дело вступил «Промсвязьбанк», заявивший о долге более чем в 667 млн рублей.

Помимо этого, в судах на сегодня рассматривается ряд претензий от кредиторов. Например, на 25 января 2023 года назначено заседание по иску «БФК-Проект» о взыскании 25,285 млн рублей. Также не до конца рассмотрен судами и корпоративный спор, в рамках которого обжалуется кадровое решение совета директоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, верфь создана на базе Владивостокского судостроительного завода, работавшего с 1952 года. АО — резидент свободного порта Владивосток, строит корабли для флота, сторожевые суда для погранвойск, а также краболовы. 2021 год компания завершила с убытком в 2,1 млрд рублей. Среди её крупных акционеров — экс-ректор Владивостокского государственного университета Геннадий Лазарев.

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