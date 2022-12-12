Москва, 12 декабря, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Вакцину от аллергии на кошек, которую разрабатывали в России и Австрии, намерены зарегистрировать после клинических испытаний. Они запланированы на 2023–2024 годы, сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

Марина Каширская ИА REGNUM Кошка

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У препарата нет аналогов в мире, и его доклинические испытания уже завершены. Далее вакцина будет проходить следующие этапы проверки.

«Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило», — отметил руководитель проекта, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов.

Помимо клинических испытаний будут проводиться также токсикологические, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о разработке вакцины было принято в 2019 году в рамках сотрудничества Сеченовского и Венского медицинского университетов.