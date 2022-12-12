* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 12 декабря, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Военные США провели операцию на востоке Сирии, в ходе которой ликвидировали двоих представителей ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О результатах операции сообщили 11 декабря в Центральном командовании вооруженных сил США.

Erich Ferdinand Террор

Читайте также: МИД РФ и Турции призвали к сохранению территориальной целостности Сирии

Отмечается, что ликвидацию боевиков провели успешно в вертолётном рейде на востоке Сирии.

По заверениям Пентагона, жертв среди местных жителей в ходе антитеррористической операции удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Сирии. Об этом в ходе переговоров в Стамбуле договорились заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и замглавы МИД Турции Седат Онал.