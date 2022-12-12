Лондон, 12 декабря, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Дипломатические отношения с Российской Федерацией нежелательны для короля Великобритании Карла III и его семьи, рассказал в интервью «Известиям» российский посол в Лондоне Андрей Келин. По его словам, тем не менее у посольства получается поддерживать диалог с британским МИД.

Mid.ru Андрей Келин

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«Нам не идут навстречу с распростертыми объятиями, но мы поддерживаем диалог», — отметил он.

По словам Андрея Келина, Карл III ни разу не контактировал с посольством с момента получения королевского сана.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Лондоне назвал крайней мерой разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией. Он напомнил, что отношения между Лондоном и Москвой начали ухудшаться в 2018 году в связи с делом Скрипалей.