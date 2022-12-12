Глава МИД Италии: договоренности по потолку цен на газ почти достигнуты
Рим, 12 декабря, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Соглашение по потолку цен на газ в странах Евросоюза почти достигнуто. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Италия
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Он подчеркнул, что министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин работает в Брюсселе. Таяни отметил, что в ходе переговоров с другими партнёрами были почти достигнуты договоренности о введении потолка цен на газ.
Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил на форуме в Эр-Рияде, что от установления потолка цен на российскую нефть нет ощутимых результатов.