Москва, 12 декабря, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Минздрав РФ опубликовал список слов, которые не следует говорить пациентам медучреждений.

Цитата из кф «Броненосец Потёмкин». реж. Сергей Эйзентшейн. 1925. СССР Врач

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Минздрав выпустил «методичку» с рекомендациями по дистанционной записи на приём к врачу. Предлагается в разговоре не использовать определенные стоп-слова, а лишь те, которые помогут «грамотно выстроить ответы на возражения», сформулировать преимущества того или иного предложения, более безболезненно работать с жалобами.

Так, предлагается обращения «девушка», «женщина», «молодой человек» и «мужчина» заменить на «вы», «скажите, пожалуйста» или использовать имя пациента.

Нельзя показывать и безразличие, нежелание помочь, различные оценочные суждения, оскорбления.

На стопе также слова: «нет», «нельзя», «невозможно» и тому подобные. Вместо них следует говорить «я предлагаю», «можно оформить по-другому», «получится, только если» и так далее.

Также Минздрав обозначил время на приём одного пациента. У стоматолога приём может длится 44 минуты, у офтальмолога — 14 минут, терапевт должен успеть принять за 15 минут, гинеколог — за 22 минуты, хирургу дали 26 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, удовлетворенность жителей России медицинской помощью увеличивается. Об этом 7 декабря сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на конференции «Медицина и качество — 2022».