Вашингтон, 12 декабря, 2022, 03:30 — ИА Регнум. В США пытаются прогнозировать дальнейшие намерения России в части проведения спецоперации в Донбассе. Предположение о том, что Москва собирается её продолжать, 12 декабря высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на телеканале ABC.

Defense.gov Джон Кирби

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Он заявил, что президент России Владимир Путин — «это человек, который намерен продолжить военные действия против Украины».

Оценить более точно планы Москвы по конфликту с Киевом представитель Белого дома не смог.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за «беспрецедентную оборонную и финансовую помощь». Он подчеркнул, что это помогает достигнуть успеха на «поле боя» и поддерживает экономику страны.