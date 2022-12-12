Анкара, 12 декабря, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Количество танкеров, которые находятся у проливов Турции до предоставления документов о страховании, сократится 12 декабря с 16 до 12. Об этом заявило генеральное управление мореходства страны.

NASA Босфор

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Через Босфор смогут проследовать четыре судна, в том числе одно, на котором находится российская нефть. Соответствующее решение принято в связи с поступлением необходимых документов.

«Проход единственного ожидающего в наших территориальных водах российского танкера с нефтью на юг через Босфор планируется на понедельник, письмо о страховании было предоставлено», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, танкеры, которые не могут преодолеть проливы в Турции из-за отсутствия специальных страховых документов, в основном перевозят нефть не из России и, следовательно, не подпадают под эмбарго, ранее заявляло министерство финансов США.