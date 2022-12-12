Белград, 12 декабря, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич высказалась о позиции Германии по ситуации на севере Косова. «Ошеломляющим уровнем абсурда» она назвала слова главы МИД Германии Анналены Бербок за критику Белграда.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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Бербок обвинила Сербию в том, что её риторика якобы повышает напряженность вокруг Косова — это «всецело поддерживает диалог под эгидой Евросоюза», а «предложение об отправке сербских сил в Косово абсолютно неприемлемо».

Сербский премьер задалась вопросом, на основании каких критериев Запад решает, «какие резолюции СБ ООН следует соблюдать, а какие следует игнорировать?».

«Например, в случае с Ливией необходимо соблюдать резолюцию 2571 СБ ООН, а в случае с Сербией резолюцию 1244 СБ ООН нужно игнорировать? Ошеломляющий уровень абсурда», — написала Ана Брнабич в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич заявил о несоблюдении Вашингтоном и Приштиной соглашений по Косово и игнорировании всех договорённостей.