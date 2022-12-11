Вашингтон, 12 декабря, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Действия Вашингтона спровоцировали возникновение напряжённости в отношениях со странами Запада, а также Японией и Южной Кореей. Причиной обострения во взаимодействии государств аналитик The National Interest Кауш Арха назвал новый американский закон о снижении инфляции.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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На чистую энергетику по принятому «Акту сокращения инфляции» выделят 370 миллиардов долларов, одна из целей финансирования — расширение субсидирования покупки электромобилей американского производства. Эти действия ставят в крайне невыгодную позицию европейские страны, Японию и Южную Корею, считает обозреватель. Он считает, что таким образом президент США Джо Байден и его команда фактически спровоцировали экономическую войну со своими партнёрами в разгар противостояния с Россией и Китаем.

«Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что «Америка вернулась», и занимается «безжалостной дипломатией», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет инициатив, предусматривающий выделение властями $430 млрд на меры по снижению инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата, президент США Джо Байден подписал 16 августа.