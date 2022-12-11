Косовска-Митровица, Сербия, 12 декабря, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Учебные заведения для получения среднего образования перестанут работать на севере Косово 12 декабря. Причиной этих мер названа напряжённая обстановка в Косовска-Митровице и Метохии, сообщило Kosovo online.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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«Из-за нынешней ситуации на севере Косово с завтрашнего дня не будут работать основные и средние школы, которые функционируют в системе образования республики Сербии», — сообщило издание.

Родителям детей не назвали сроки открытия школ и длительность приостановки их работы.

Представителей косовоалбанских силовых структур продолжают призывать сохранять мир и пропускать через баррикады представителей миротворческих миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка на севере Косово продолжает оставаться напряжённой. Местные жители сообщают о взрывах в двух районах города Косовска-Митровица — Бошнячка Махала и Три солитера.