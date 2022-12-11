Москва, 12 декабря, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков резко высказался по поводу заявления генерала Иностранного легиона в отставке 64-летнего Мишеля Яковлеффа о предложении Киеву ударить по параду 9 Мая в Москве. Под прикрепленным в телеграм-канале видео он назвал француза идиотом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

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«Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — прокомментировал слова французского отставника Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Пушков ответил на полемику в западных СМИ о том, что распространение американского оружия остановить уже невозможно.