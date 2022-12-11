Киев, 12 декабря, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Президент Владимир Зеленский в своём ночном телефонном разговоре 12 декабря с президентом США Джо Байденом скоординировал позиции страны перед саммитом G7. Об этом глава киевского режима рассказал в своём телеграм-канале.

Зеленский

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Зеленский подчеркнул, что разговор с Байденом был предметным и полезным.

«Уже сегодня состоится саммит G7, Украина будет участвовать, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой», — написал глава киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, пять митрополитов на территориях, воссоединившихся с Россией, попали под санкции, которые ввёл украинский лидер Владимир Зеленский.