Донецк, 12 декабря, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Врио главы ДНР Денис Пушилин записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации на передовой, об обстрелах ВСУ Донецка и успехах российских военных.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

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Пушилин сказал, что ВС РФ продвигаются вперёд на донецком направлении, пусть на 100—200 метров в день, при этом зачастую важны и 10—20 метров отвоёванных территорий.

Он поблагодарил военнослужащих бригад, подразделения ЧВК «Вагнер», которые ведут зачистку, артиллерийскую подготовку на местах.

«Важно создать благоприятные условия для освобождения Донецка с наименьшими потерями, с наименьшими разрушениями», — сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР добавил, что контрбатарейная работа усиливается — не прекращаются обстрелы противника по Донецку, Горловке, Макеевке, Ясиноватой.

«Мне больно. Мы держимся и пониманием, ради чего республика должна быть освобождена полностью», — заключил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, двое детей пострадали при обстреле Донецка 11 декабря.