Киев, 12 декабря, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом США Джо Байденом. Об этом глава киевского режима сообщил в своём телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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Зеленский написал, что поблагодарил Байдена за «беспрецедентную оборонную и финансовую помощь». Он подчеркнул, что это помогает достигнуть успеха на «поле боя» и поддерживает экономику страны.

Также США помогают в восстановлении энергосистемы Украины.

Зеленский выразил надежду на дальнейшее углубленное сотрудничество с США.

«Спасибо за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, пять митрополитов на территориях, воссоединившихся с Россией, попали под санкции, которые ввёл украинский лидер Владимир Зеленский.