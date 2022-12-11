Москва, 12 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Ёлка высотой 27 метров будет срублена 12 декабря для празднования Нового года в Московском Кремле. Об этом сообщила пресс-службе Управления делами президента России.

Ёлка

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Подходящее дерево выбирали в течение нескольких месяцев и нашли в Волоколамском городском округе Подмосковья. Диаметр его ствола составляет 56 см, размах веток — 10 метров. Ель росла недалеко от деревни Гряды в течение 95 лет.

Доставить ёлку в Кремль намерены 14 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга в ночь на 7 декабря доставили главную новогоднюю ель. Дерево высотой 23 метра срубили в Приозерском районе Ленинградской области 6 декабря.