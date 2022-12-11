Киев, 12 декабря, 2022, 01:46 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины ночью 12 декабря объявлена воздушная тревога. По данным официального ресурса для оповещения граждан, российские войска применяют тяжёлую артиллерию.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

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Сирены тревоги звучали в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух областях Украины второй раз за сутки 11 декабря объявлена воздушная тревога.