Париж, 12 декабря, 2022, 01:41 — ИА Регнум. В Twitter жители Франции резко осудили генерала в отставке Мишеля Яковлефф за то, что он призвал Украину сбрасывать ракеты на участников парадов 9 мая в России. Пользователи называют его сумасшедшим и считают, что такие действия могут стать причиной мировой войны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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«Я никогда не думал, что когда-нибудь услышу по телевидению пропаганду, поощряющую террористические акты», — признался Tomer René Bayssière.

Пользователь Letendart назвал генерала «опереточным» и предположил, что тот не задумывается о последствиях таких ударов, которые будут иметь мировой масштаб.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря представитель американской администрации отрицательно ответил на вопрос о том, подталкивают ли США киевские власти к проведению операций «внутри России». Он заверил, что Вашингтон не заинтересован в эскалации конфликта.