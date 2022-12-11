Грозный, 12 декабря, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в соцсетях к жителям Урус-Мартана, которые имеют отношение к потасовке с сотрудниками ДПС. Установлено, что местные жители агрессивно отреагировали на требования полицейских соблюдать правила дорожного движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«В Урус-Мартане произошёл случай. Люди собрались, окружили сотрудников, я хочу сказать всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки, соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберём, отправим на территорию, где проходит спецоперация. Докажите, что вы мужчины», — обратился Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель, предположительно, находившийся в нетрезвом состоянии, напал на инспектора ДПС в Екатеринбурге.