Вашингтон, 12 декабря, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс подсчитал объёмы финансирования, выделенного Вашингтоном на поддержку Киева, и подчеркнул, что расходы на помощь ВСУ растут.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

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«США уже предоставили Украине почти 32 миллиарда долларов, включая около 20 миллиардов в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки еще большего количества военной техники обошлись бы гораздо дороже», — говориться в статье.

По мнению журналиста, финансирование ВСУ также стоит рассмотреть в контекста того, есть ли у сторонников Украины политическая стойкость продолжать участие в конфликте и военные резервы. Этот вопрос остаётся открытым, считает Дэниел Майклс.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую поддержку Киева в период с января по сентябрь 2023 года. США также готовят Украине пакет военной помощи на сумму в 275 млн долларов, предлагающий новые возможности для поражения беспилотников и усиления противовоздушной обороны.