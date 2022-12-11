Белград, 12 декабря, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Обстановка на севере Косово продолжает оставаться напряжённой. Местные жители сообщают о взрывах в двух районах города Косовска-Митровица — Бошнячка Махала и Три солитера.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

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Северная часть Косовска-Митровицы остаётся заблокирована косовоалбанским спецназом, на дорогах возведены баррикады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что вечер 11 декабря может быть самым тяжёлым для него из-за напряжения на севере Косово. Он также поставил в вину США, что те не предпринимают никаких действий для снижения уровня эскалации, несмотря на то, что власти Косова нарушают достигнутые ранее соглашения, устав ООН и резолюцию его Совета Безопасности.