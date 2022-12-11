Белград, 12 декабря, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил о несоблюдении Вашингтоном и Приштиной соглашений по Косово и игнорировании всех договорённостей. Своё мнение он высказал в эфире национального TV.

Mil.ru Александр Вучич

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«У меня вопрос к нашим американским партнерам: скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина? Какое соглашение соблюдаете вы? Устав ООН, резолюцию 1244, Брюссельское соглашение или Вашингтонское соглашение? Расскажите нам об одном из этих актов, который соблюдает Приштина? Скажите, какой вы, американцы, соблюдаете?» — задал вопросы Вучич.

Он считает, что игнорируются все договоренности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель отреагировал на эти события обращенным к сербам требованием немедленно разобрать баррикады. Вучич пообещал «продолжать борьбу», но исключительно правовыми средствами.