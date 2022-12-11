Орехово-Зуево, Московская область, 12 декабря, 2022, 00:43 — ИА Регнум. В своей квартире в подмосковном Орехове-Зуеве найдена мёртвой мастер спорта по кикбоксингу Екатерина Думбрава. Выясняются обстоятельства её смерти, сообщили в правоохранительных органах.

Свеча

По предварительной версии, спортсменка покончила жизнь самоубийством, однако предсмертной записки правоохранители в её квартире не обнаружили. Ведутся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерине Думбраве было 40 лет. Она много раз была призёром и победителем чемпионатов России и мира по кикбоксингу.