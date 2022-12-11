Белград, 12 декабря, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Косовские сербы создадут кризисный штаб на севере края. Об этом 11 декабря заявил TV Pink руководитель партии «Сербский список» Горан Ракич.

Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

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«Напряженность не снижается. Мы находимся в поселке Рударе близ Звечана. Собирается всё больше людей. Заявления Альбина Курти только раздули огонь. Он напугал наши семьи, но граждане не хотят поддаваться на провокации», — сказал Горан Ракич.

Лидер косовских сербов добавил, что активисты формируют кризисный штаб, который будет информировать о происходящих событиях.

«Призываю граждан с учётом высокой степени напряженности в результате угроз Приштины быть мирными и сдержанными, но также и бдительными», — сказал Ракич.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косово «приближается к точке невозврата», заявил 11 декабря государственный секретарь МИД Сербии Неманья Старович.