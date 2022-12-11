Киев, 12 декабря, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему беспокоится об отсутствии электричества. Он сообщил в своём телеграм-канале о введённых санкциях против нескольких человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны — делаем всё, чтобы вернуть свет Одесчине. В Одессе и других городах и районах удалось частично возобновить поставки. Делаем всё, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Киев и область, Львовщина, Винниччина, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина — ситуация остаётся очень сложной. И ещё одно. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Одесской области без света остаются 1,5 млн жителей.