Ереван, 12 декабря, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Первое место с результатом в 203 балла на «Детском Евровидении» занял 13-летний подросток из Франции Лиссандро. Победу в конкурсе ему принесла песня «Oh Maman!».

hentilpej «Евровидение»

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Второе место присудили девушке по имени Наре из Армении, третье — Мариам из Грузии.

Конкурс проходил в столице Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые страны, чьи представители выступали на «Евровидении 2022», отказываются от дальнейшего участия в песенном конкурсе. Соответствующие решения приняли Болгария, Черногория и Северная Македония, заявив, что не готовы вкладывать средства в проект из-за финансового положения.