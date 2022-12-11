На «Детском Евровидении — 2022» победил 13-летний Лиссандро из Франции
Ереван, 12 декабря, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Первое место с результатом в 203 балла на «Детском Евровидении» занял 13-летний подросток из Франции Лиссандро. Победу в конкурсе ему принесла песня «Oh Maman!».
hentilpej
«Евровидение»
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Второе место присудили девушке по имени Наре из Армении, третье — Мариам из Грузии.
Конкурс проходил в столице Армении.
Как сообщало ИА REGNUM, некоторые страны, чьи представители выступали на «Евровидении 2022», отказываются от дальнейшего участия в песенном конкурсе. Соответствующие решения приняли Болгария, Черногория и Северная Македония, заявив, что не готовы вкладывать средства в проект из-за финансового положения.