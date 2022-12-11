Казань, 11 декабря, 2022, 23:54 — ИА Регнум. В Казани закрыли международный аэропорт из-за погодных условий. Воздушная гавань не будет принимать и выпускать самолёты до 04:00 по местному времени 12 декабря.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

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Решение приостановить деятельность аэропорта принято из-за сильного бокового ветра, до 15 м/с, и ледяного дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, в международном аэропорту «Казань» 11 декабря задержали вылеты нескольких самолётов. Причиной этому стали сложные погодные условия.