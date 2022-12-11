Берлин, 11 декабря, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Жители Германии всё чаще уходят на пенсию, не дожидаясь наступления пенсионного возраста, заявил 11 декабря канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, многим гражданам сложно доработать до 67 лет, сообщили издания медиагруппы Funke.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

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«Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста», — отметил он, комментируя призывы сдвинуть срок выхода на пенсию до 70 лет.

Шольц также не видит возможности увеличить долю женщин на рынке труда и считает, что для этого необходимо, чтобы возросло количество учреждений образования с режимом продлённого дня.

Как сообщало ИА REGNUM, распределительная пенсионная система Германии в своём нынешнем виде достигает своих пределов. Из-за старения общества становится все больше пенсионеров, но меньше налогоплательщиков.