Киев, 11 декабря, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Пять митрополитов на территориях, воссоединившихся с Россией, попали под санкции, которые ввёл украинский лидер Владимир Зеленский. Всего ограничения коснутся семи священнослужителей Украинской православной церкви.

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В том числе под санкциями оказались митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий и управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), а также запорожский митрополит Лука.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на Украине введен запрет на деятельность религиозных объединений, якобы связанных с Россией. Конкретный список таких организаций кабмин Украины сформирует в течение двух месяцев.